2019-06-19T14:14:18+03:00
Общество

Число безработных в Рязанской области стабильно растет

За год их стало на 12% больше
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат опубликовал информацию о численности безработных, состоящих на учете в органах службы занятости населения.

По данным службы статистики, на конец мая 2019 года таковых в регионе было более 4,5 тысяч. Причем рост числа безработных начался с января этого года: весь 2018 год показатель колебался в районе 4 тысяч человек.

В процентном выражении количество официально зарегистрированных безработных с мая 2018-го по май этого года выросло на 12%.

Самый большой показатель зафиксирован в апреле 2019-го – 4741 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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