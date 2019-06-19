Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса
Запрещенное вещество мужчине привезла его родственница
Фото: пресс-служба регионального УФСИН.
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Оперативники исправительной колонии №1, расположенной в Милославском районе, пресекли передачу одному из осужденных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В передаче, которую привезла на длительное свидание родственница осужденного, был обнаружен сверток с порошком светло-коричневого цвета. Причем подозрительная субстанция была спрятана в куске мяса. Экспертиза установила, что в свертке находилось 0,07 граммов амфетамина - запрещенного в России с июня 2010 года.
Осужденный во всем сознался. Теперь и его, и его родственницу привлекут к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU