Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-19T14:02:24+03:00

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Оперативники исправительной колонии №1, расположенной в Милославском районе, пресекли передачу одному из осужденных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В передаче, которую привезла на длительное свидание родственница осужденного, был обнаружен сверток с порошком светло-коричневого цвета. Причем подозрительная субстанция была спрятана в куске мяса. Экспертиза установила, что в свертке находилось 0,07 граммов амфетамина - запрещенного в России с июня 2010 года.

Осужденный во всем сознался. Теперь и его, и его родственницу привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU