Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-19T13:40:54+03:00

В аварии пострадали три человека. Все они находились без мотошлемов

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Поздно вечером 18 июня в селе Мушковатово Рязанского района 17-летний юноша за рулем мотоцикла Racer лоб в лоб столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 33-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате дорожного происшествия оба водителя, а также 15-летняя пассажирка мотоцикла с травмами госпитализированы.

По предварительным данным, оба водителя не имеют права управления данными видами транспорта. Кроме того, все трое пострадавших находились без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка.

Трое пострадавших, из них двое - несовершеннолетние, госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU