Рязанца, выстрелившего в голову работнице кафе, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-19T12:45:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани вынесли приговор по делу о покушении на убийство в рязанском кафе. Тогда, 10 октября 2018 года, посетитель выстрелил в голову работнице заведения из травматического пистолета, сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Ранее публиковалось видео инцидента.

Пьяный мужчина впал в бешенство, когда вернулся в кафе, где часом ранее пил кофе с бальзамом, и не нашел забытый там чемодан. Все-таки отыскав поклажу и заподозрив в воровстве ранее знакомую ему женщину, он подошел к ней, прицелился и нажал на курок. К счастью, полученная травма опасности для жизни потерпевшей не представляла, однако действия преступника расценили как неудавшуюся расправу.

Пресс-служба областной прокуратуры уточнила, что перед выстрелом мужчина выкрикнул «Я тебя сейчас убью!», а смертельного ранения жертве помогло избежать то, что она отвернула голову в сторону.

38-летний рязанец следующие 3 года жизни проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Выстрелил в голову.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU