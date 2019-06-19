Еще одну рязанку мошенники развели «дедовским» способом

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-19T11:55:43+03:00

Банкиры напоминают, как вести себя во время таких разговоров.

Услышав в трубке голос «сотрудника банка», женщина продиктовала ему все необходимое для снятия денег данные

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Жительнице райцентра Александро-Невский позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Причем не просто работником, а специалистом службы безопасности. И «осчастливил» женщину сообщением о том, что счет клиентки атаковали хакеры. Чтобы «спасти» деньги гражданки, ему, конечно же, понадобились все данные банковской карты.

Рязанка в ответ назвала не только их, но и пароль, пришедший в смс-сообщении, и даже… сумму, которая была у нее на счете. Проговорили мошенник и жертва аж 26 минут. После чего с карточки исчезли 7,5 тысяч рублей.

– Преступники в последнее время часто маскируются под сотрудников банка, даже подключают виртуальную АТС и делают клон номера банка – звоня якобы с него, – пояснил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Реальные сотрудники банков никогда не запрашивают информацию, позволяющую получить доступ к счету.

Если вам поступил такой звонок, передавать информацию нельзя ни в коем случае. Прекратите разговор, а чтобы выяснить, есть ли проблема в реальности – позвоните по номеру банка, указанному на сайте или на платежной карте.

Важно самому набрать номер, а не перезванивать на тот, с которого позвонил неизвестный.

– Если в смс, полученном якобы из банка, есть ссылка, лучше не переходить по ней, чтобы не получить вирус или не попасть на фишинговый сайт, – напоминают банкиры.

ИСТОЧНИК KP.RU