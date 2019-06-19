Рязанскую муку начали покупать китайцы
Компания «Русские мельницы», ранее носившее название «Рязаньзернопродукт», выходит на мировой рынок: рязанскую муку начали поставлять в Китай.
Пока отгружают по 1 тысяче тонн в месяц, однако в планах предприятия – увеличить ежемесячные поставки в 5 раз, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
Первым делом мука появилась на полках магазинов города Харбина. Сейчас она продается под традиционной маркой «Рязаночка», однако в компании разрабатывают и новую марку – ориентированную именно на китайских потребителей. Ее поставки хотят довести до 20 тысяч тонн в год.
Одновременно рязанцы ведут переговоры с государственными компаниями Китая, чтобы наладить прямые поставки не только на север, но и на юг страны.
ИСТОЧНИК KP.RU