Рязанскую муку начали покупать китайцы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-19T11:23:26+03:00

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Компания «Русские мельницы», ранее носившее название «Рязаньзернопродукт», выходит на мировой рынок: рязанскую муку начали поставлять в Китай.

Пока отгружают по 1 тысяче тонн в месяц, однако в планах предприятия – увеличить ежемесячные поставки в 5 раз, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Первым делом мука появилась на полках магазинов города Харбина. Сейчас она продается под традиционной маркой «Рязаночка», однако в компании разрабатывают и новую марку – ориентированную именно на китайских потребителей. Ее поставки хотят довести до 20 тысяч тонн в год.

Одновременно рязанцы ведут переговоры с государственными компаниями Китая, чтобы наладить прямые поставки не только на север, но и на юг страны.

ИСТОЧНИК KP.RU