2019-06-19T11:23:26+03:00
Экономика

Рязанскую муку начали покупать китайцы

В планах производителя – только увеличение поставок
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Русские мельницы», ранее носившее название «Рязаньзернопродукт», выходит на мировой рынок: рязанскую муку начали поставлять в Китай.

Пока отгружают по 1 тысяче тонн в месяц, однако в планах предприятия – увеличить ежемесячные поставки в 5 раз, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Первым делом мука появилась на полках магазинов города Харбина. Сейчас она продается под традиционной маркой «Рязаночка», однако в компании разрабатывают и новую марку – ориентированную именно на китайских потребителей. Ее поставки хотят довести до 20 тысяч тонн в год.

Одновременно рязанцы ведут переговоры с государственными компаниями Китая, чтобы наладить прямые поставки не только на север, но и на юг страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге
Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно
В лагере «Артек» побывали шесть рязанских школьников
Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне
Назначена экспертиза по делу о загрязнении рязанской реки
Родители рязанских детей-инвалидов обратились к президенту песней
Пассажир поезда, ехавший из Златоуста, пропал в Рязанской области
В Рязани улицы вновь затопило после проливного дождя
В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек
В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию
Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов