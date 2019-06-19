2019-06-19T10:10:23+03:00
Общество

В лагере «Артек» побывали шесть рязанских школьников

Все они – победители различных олимпиад и конкурсов
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Рязанской области.Фото: Пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Рязанской области.
Изменить размер текста:

В летних лагерях Рязанской области проходит первая смена – в общей сложности это более 380 организаций, в которых сейчас отдыхают свыше 17 тысяч детей, сообщает областное минобразования.

Помимо традиционных, действуют и профильные смены для юных спасателей, техников и спортсменов. А с 28 мая по 18 июня шесть рязанских школьников побывали в лагере «Артек» на Черноморском побережье – это победители олимпиад и конкурсов различного уровня.

В общей сложности наступившим летом в детских лагерях разного типа отдохнут почти 30 тысяч человек, почти каждый пятый – по льготным путевкам. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Еще свыше 5 тысяч школьников побывают в многодневных походах, на сборах и слетах. Более 1600 детей съездят в лагеря, расположенные в других регионах, в том числе «Артек» и «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанскую муку начали покупать китайцы
В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге
Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно
Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне
Назначена экспертиза по делу о загрязнении рязанской реки
Родители рязанских детей-инвалидов обратились к президенту песней
Пассажир поезда, ехавший из Златоуста, пропал в Рязанской области
В Рязани улицы вновь затопило после проливного дождя
В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек
В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию
Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов