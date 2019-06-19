В лагере «Артек» побывали шесть рязанских школьников

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-19T10:10:23+03:00

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В летних лагерях Рязанской области проходит первая смена – в общей сложности это более 380 организаций, в которых сейчас отдыхают свыше 17 тысяч детей, сообщает областное минобразования.

Помимо традиционных, действуют и профильные смены для юных спасателей, техников и спортсменов. А с 28 мая по 18 июня шесть рязанских школьников побывали в лагере «Артек» на Черноморском побережье – это победители олимпиад и конкурсов различного уровня.

В общей сложности наступившим летом в детских лагерях разного типа отдохнут почти 30 тысяч человек, почти каждый пятый – по льготным путевкам. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Еще свыше 5 тысяч школьников побывают в многодневных походах, на сборах и слетах. Более 1600 детей съездят в лагеря, расположенные в других регионах, в том числе «Артек» и «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU