Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне
Администрация Рязани выдала разрешение строительной компании ООО «Агроконтакт» на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 251197 кв. метров в Дашково-Песочне. Соответствующее постановление подписала и.о. главы городской администрации Елена Сорокина.
Напомним, в районе торгового центра «Зельгрос» появится микрорайон с многоэтажными домами (до 18 этажей). Кроме того, в новом микрорайоне планируется построить две школы, пять детсадов, поликлинику, парковки и многое другое.
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Пришедшие на публичные слушания жители города высказались против строительства (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU