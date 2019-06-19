2019-06-19T09:38:28+03:00
Общество

Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне

В районе ТЦ «Зельгрос» появятся 18-этажные дома, школы и детсады
Яков РЫКОВ
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Уже через несколько лет в Дашках появится очередной микрорайон с детсадами и школами.Уже через несколько лет в Дашках появится очередной микрорайон с детсадами и школами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Рязани выдала разрешение строительной компании ООО «Агроконтакт» на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 251197 кв. метров в Дашково-Песочне. Соответствующее постановление подписала и.о. главы городской администрации Елена Сорокина.

Напомним, в районе торгового центра «Зельгрос» появится микрорайон с многоэтажными домами (до 18 этажей). Кроме того, в новом микрорайоне планируется построить две школы, пять детсадов, поликлинику, парковки и многое другое.

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Пришедшие на публичные слушания жители города высказались против строительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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