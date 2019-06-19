Родители рязанских детей-инвалидов обратились к президенту песней

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-19T09:21:46+03:00

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Накануне прямой линии Президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 июня, родители детей-инвалидов из Рязанской области опубликовали видеообращение в формате песни. Главная их просьба – создать в регионе центр медицинской реабилитации инвалидов.

Напомним, к 2021 году в рязанском поселке Солотча планируют восстановить «Сосновый бор», превратив бывший санаторий в социально-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и тех, кто перенес сложные операции, тяжелые болезни.

При этом авторы ролика утверждают, что, согласно проекту, на медицинскую реабилитацию в новом учреждении будет выделено крайне мало мест - всего 50. Также они посетовали, что рассказали о всех проблемах омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой, но ответа от нее пока не получили.

Обращение родителей детей-инвалидов из Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU