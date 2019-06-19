2019-06-19T09:21:46+03:00
Общество

Родители рязанских детей-инвалидов обратились к президенту песней

Они попросили создать в регионе полноценный центр медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне прямой линии Президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 июня, родители детей-инвалидов из Рязанской области опубликовали видеообращение в формате песни. Главная их просьба – создать в регионе центр медицинской реабилитации инвалидов.

Напомним, к 2021 году в рязанском поселке Солотча планируют восстановить «Сосновый бор», превратив бывший санаторий в социально-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и тех, кто перенес сложные операции, тяжелые болезни.

При этом авторы ролика утверждают, что, согласно проекту, на медицинскую реабилитацию в новом учреждении будет выделено крайне мало мест - всего 50. Также они посетовали, что рассказали о всех проблемах омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой, но ответа от нее пока не получили.

Обращение родителей детей-инвалидов из Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанскую муку начали покупать китайцы
В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге
Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно
В лагере «Артек» побывали шесть рязанских школьников
Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне
Назначена экспертиза по делу о загрязнении рязанской реки
Пассажир поезда, ехавший из Златоуста, пропал в Рязанской области
В Рязани улицы вновь затопило после проливного дождя
В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек
В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию
Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов