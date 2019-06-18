В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-18T18:14:23+03:00

Большинство из них – за распитие алкоголя в общественных местах

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В Рязани 15-16 июня состоялись рейды и проверочные мероприятия по контролю за соблюдением общественного порядка и режима пребывания иностранных граждан. Наряды ДПС и ППС действовали совместно, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ночь на воскресенье, после 2.00, полицейские дважды выезжали гасить конфликты, забирали их участников, составляли административные протоколы. Одна из таких ситуаций произошла у развлекательного заведения в районе площади Победы, другая – у магазина на улице Островского.

В отделениях полиции за эти дни побывали 180 человек. 120 человек распивали алкоголь в общественных местах, 33 появились на людях пьяными, 24 отметились нарушениями миграционного законодательства. Еще 23 человека попались на неуплате ранее наложенных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU