В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-18T17:59:24+03:00

Дорогу в Клепиковском районе обещают отремонтировать до 30 сентября. Фото: минтранс Рязанской области.

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В настоящее время в Клепиковском районе на автодороге Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (участок Вельково – Мягково) идут ремонтные работы, сообщает пресс-служба регионального минтранса. Дорога – одна из главных транспортных артерий региона, которая соединяет Рязанскую область с Московской, Владимирской и Нижегородской.

В настоящее время на объекте фрезеруют асфальтобетонное покрытие. После этого подрядчику ООО «АльянсДорСтрой» предстоит усилить дорожную одежду методом холодной регенерации и уложить новое покрытие на протяжении 9,847 км. Общая площадь ремонтируемого участка составляет 96663 кв. метров.

Кроме того, подрядчик приведет асфальтобетонное покрытие в нормативное состояние, отремонтирует водопропускные трубы и обустроит дорогу. В частности, установит новые дорожные знаки и заменит барьерное ограждение, нанесет разметку, заменит павильоны на автобусных остановках.

Срок окончания работ по контракту 30 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU