Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку ООО «Стикоф» (проезд Завражнова, 5, литер А), осуществляющего деятельность по адресу: улица Новая, д. 51б, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки инспекторы обнаружили нарушения обязательных требований технических регламентов:
- «О безопасности пищевой продукции»;
- «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Кроме того, предприниматели нарушили ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучие населения».
В результате Роспотребнадзор составил административные протоколы и дал предписание об устранении выявленных нарушений.
Отметим, что указанная компания занимается в Рязани расфасовкой сахара по пятиграммовым пакетикам для ресторанов, кафе, отелей, развлекательных клубов и других заведений.
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Дальнейший лабораторный контроль продукция проходила успешно (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU