Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-18T17:07:47+03:00

Инспекторы составили административные протоколы и выдали предписание об устранении выявленных нарушений

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку ООО «Стикоф» (проезд Завражнова, 5, литер А), осуществляющего деятельность по адресу: улица Новая, д. 51б, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки инспекторы обнаружили нарушения обязательных требований технических регламентов:

- «О безопасности пищевой продукции»;

- «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Кроме того, предприниматели нарушили ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучие населения».

В результате Роспотребнадзор составил административные протоколы и дал предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что указанная компания занимается в Рязани расфасовкой сахара по пятиграммовым пакетикам для ресторанов, кафе, отелей, развлекательных клубов и других заведений.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл

Дальнейший лабораторный контроль продукция проходила успешно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU