2019-06-18T17:07:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании

Инспекторы составили административные протоколы и выдали предписание об устранении выявленных нарушений
Поделиться:
Сахарной компании выдали предписание об устранении нарушений.Сахарной компании выдали предписание об устранении нарушений.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку ООО «Стикоф» (проезд Завражнова, 5, литер А), осуществляющего деятельность по адресу: улица Новая, д. 51б, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки инспекторы обнаружили нарушения обязательных требований технических регламентов:

- «О безопасности пищевой продукции»;

- «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Кроме того, предприниматели нарушили ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучие населения».

В результате Роспотребнадзор составил административные протоколы и дал предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что указанная компания занимается в Рязани расфасовкой сахара по пятиграммовым пакетикам для ресторанов, кафе, отелей, развлекательных клубов и других заведений.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл

Дальнейший лабораторный контроль продукция проходила успешно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Окраины Рязани затопило после проливного дождя
В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек
В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию
Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов
В среду столбики термометров в Рязанской области двинутся вверх
Появилось видео жесткой аварии на Московском шоссе
Субботний праздник в Рязани отменят из-за Дня памяти и скорби
Из рязанских рыболовных магазинов изъяли запрещенные орудия лова
Дмитрий Медведев направил телеграмму Рязанскому музею-заповеднику
На рязанской дороге врезавшаяся в лося иномарка превратилась в груду металла
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл