2019-06-18T16:41:05+03:00
Происшествия

Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов

Схема была незатейлива – полицейские раскрыли ее быстро
АНтоний ВОХЕЧ
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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, в апреле – июне прошлого года индивидуальный предприниматель по договору поставки отгрузил деревянные поддоны и выставил документы в адрес заказчика на сумму более трех миллионов рублей, включая НДС. В том же году и с той же фирмой он произвел взаимозачет задолженностей.

При этом получил доход, с которого обязан был уплатить налог. Но делать этого не стал: не представил в ФНС налоговые декларации, тем самым налоги на общую сумму более 900 тысяч рублей утаил. Уголовное дело возбудили на основании материалов УМВД России по Рязанской области. Следствие собирает доказательства вины подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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