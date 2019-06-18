В среду столбики термометров в Рязанской области двинутся вверх
Подойдут они впритык к +30
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 19 июня.
В среду синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь – осадки до 1 мм. Днем же осадков по всей области не будет вовсе. Ветер северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем он усилится до 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет в пределах +11...+16°С, днем столбики термометров достигнут +24...+29°С.
ИСТОЧНИК KP.RU