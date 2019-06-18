2019-06-18T15:08:39+03:00
Общество

Субботний праздник в Рязани отменят из-за Дня памяти и скорби

На Лыбедском бульваре должен был пройти фестиваль акустической музыки
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 22 июня, на Лыбедском бульваре в рамках проекта «Арт-субботник» должен был состояться фестиваль акустической музыки «Теплота».

Однако во вторник, 18 числа, администрация Рязани сообщила, что музыки в этот день не будет – 22 июня в России День памяти и скорби, в память о начале Велико Отечественной войны.

Напомним, в 22 числа на телевидении и радио по всей стране отменяются развлекательные передачи – в течение всего дня.

– К развлекательным программам относятся те, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта, – говорится в сообщении Роскомнадзора, посвященном Дню памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов
В среду столбики термометров в Рязанской области двинутся вверх
Появилось видео жесткой аварии на Московском шоссе
Из рязанских рыболовных магазинов изъяли запрещенные орудия лова
Дмитрий Медведев направил телеграмму Рязанскому музею-заповеднику
На рязанской дороге врезавшаяся в лося иномарка превратилась в груду металла
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл