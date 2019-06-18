Субботний праздник в Рязани отменят из-за Дня памяти и скорби
В ближайшую субботу, 22 июня, на Лыбедском бульваре в рамках проекта «Арт-субботник» должен был состояться фестиваль акустической музыки «Теплота».
Однако во вторник, 18 числа, администрация Рязани сообщила, что музыки в этот день не будет – 22 июня в России День памяти и скорби, в память о начале Велико Отечественной войны.
Напомним, в 22 числа на телевидении и радио по всей стране отменяются развлекательные передачи – в течение всего дня.
– К развлекательным программам относятся те, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта, – говорится в сообщении Роскомнадзора, посвященном Дню памяти и скорби.
ИСТОЧНИК KP.RU