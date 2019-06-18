Субботний праздник в Рязани отменят из-за Дня памяти и скорби

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-18T15:08:39+03:00

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В ближайшую субботу, 22 июня, на Лыбедском бульваре в рамках проекта «Арт-субботник» должен был состояться фестиваль акустической музыки «Теплота».

Однако во вторник, 18 числа, администрация Рязани сообщила, что музыки в этот день не будет – 22 июня в России День памяти и скорби, в память о начале Велико Отечественной войны.

Напомним, в 22 числа на телевидении и радио по всей стране отменяются развлекательные передачи – в течение всего дня.

– К развлекательным программам относятся те, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта, – говорится в сообщении Роскомнадзора, посвященном Дню памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU