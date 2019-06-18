На рязанской дороге врезавшаяся в лося иномарка превратилась в груду металла

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-18T14:05:11+03:00

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Минувшей ночью в Клепиковском районе произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась 17 июня около 23.15 на дороге Тума-Касимов рядом с селом Давыдово.

Легковушка Kia Ceed сбила перебегавшего дорогу лося. Пробив стекла, животное влетело прямо в салон – от травм лось погиб на месте.

Водитель же отделался незначительными травмами, на машине скорой помощи его отвезли в Тумскую ЦРБ. Правда, его иномарка теперь представляет собой груду металла. По информации местных корреспондентов, скорость мужчина не превышал.

Напомним, что буквально месяц назад в Рязанской области произошло аналогичное столкновение. Молодой водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU