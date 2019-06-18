Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-18T13:46:58+03:00

Фото с чемпионата России 2019 года. Фото: Александр БУРАНЦЕВ.

В городе Великие Луки завершился чемпионат России по воздухоплавательному спорту

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В городе Великие Луки Псковской области 17 июня завершился 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Рязанская команда, которую представлял Александр Маврин, возвращается в родные пенаты с багажом знаний и 12 местом.

- Результат не выдающийся, но настрой боевой, – отмечает Александр. – К полетам над Окскими просторами, Мещерскими лесами и хлебными полями Рязанщины готовы!

Напомним, что с 12 по 18 августа в Рязани в рамках фестиваля «Небо России» лучшие аэронавты страны разыграют Кубок России.

Победителем чемпионата России в городе Великие Луки стал москвич Сергей Латыпов.

ИСТОЧНИК KP.RU