Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
В городе Великие Луки Псковской области 17 июня завершился 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Рязанская команда, которую представлял Александр Маврин, возвращается в родные пенаты с багажом знаний и 12 местом.
- Результат не выдающийся, но настрой боевой, – отмечает Александр. – К полетам над Окскими просторами, Мещерскими лесами и хлебными полями Рязанщины готовы!
Напомним, что с 12 по 18 августа в Рязани в рамках фестиваля «Небо России» лучшие аэронавты страны разыграют Кубок России.
Победителем чемпионата России в городе Великие Луки стал москвич Сергей Латыпов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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