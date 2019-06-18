Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-18T13:28:57+03:00

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Татьяна Баринова станет депутатом Рязанской областной Думы. На президиуме местных «единороссов», как сообщает отделение партии, ей решили передать мандат Алексея Просянникова, который стал председателем избирательной комиссии.

Экс-сенатор Совета Федерации Олег Еремеев и директор Рыбновской школы искусств Ирина Суркова, входившие с Просянниковым во внутрирегиональную группу №5 (Рыбновский и Клепиковский районы), отказались от права занять его место. В результате мандат передали во внутрирегиональную группу №17, где список как раз возглавляла Баринова.

Новая «народная избранница» родилась 15 декабря 1970 года в Рязани. Окончила Рязанский сельскохозяйственный институт. Является членом лицензионной комиссии при госжилинспекции и общественного совета при областном ГУ РЭК. Также Баринова курирует в регионе партпроект «Школа грамотного потребителя».

ИСТОЧНИК KP.RU