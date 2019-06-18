2019-06-18T13:28:57+03:00
Политика

Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова

Ей передадут мандат возглавившего избирательную комиссию Алексея Просянникова
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Татьяна Баринова. Фото: ryazan.er.ruТатьяна Баринова. Фото: ryazan.er.ru
Изменить размер текста:

Татьяна Баринова станет депутатом Рязанской областной Думы. На президиуме местных «единороссов», как сообщает отделение партии, ей решили передать мандат Алексея Просянникова, который стал председателем избирательной комиссии.

Экс-сенатор Совета Федерации Олег Еремеев и директор Рыбновской школы искусств Ирина Суркова, входившие с Просянниковым во внутрирегиональную группу №5 (Рыбновский и Клепиковский районы), отказались от права занять его место. В результате мандат передали во внутрирегиональную группу №17, где список как раз возглавляла Баринова.

Новая «народная избранница» родилась 15 декабря 1970 года в Рязани. Окончила Рязанский сельскохозяйственный институт. Является членом лицензионной комиссии при госжилинспекции и общественного совета при областном ГУ РЭК. Также Баринова курирует в регионе партпроект «Школа грамотного потребителя».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл