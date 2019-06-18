Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
Татьяна Баринова станет депутатом Рязанской областной Думы. На президиуме местных «единороссов», как сообщает отделение партии, ей решили передать мандат Алексея Просянникова, который стал председателем избирательной комиссии.
Экс-сенатор Совета Федерации Олег Еремеев и директор Рыбновской школы искусств Ирина Суркова, входившие с Просянниковым во внутрирегиональную группу №5 (Рыбновский и Клепиковский районы), отказались от права занять его место. В результате мандат передали во внутрирегиональную группу №17, где список как раз возглавляла Баринова.
Новая «народная избранница» родилась 15 декабря 1970 года в Рязани. Окончила Рязанский сельскохозяйственный институт. Является членом лицензионной комиссии при госжилинспекции и общественного совета при областном ГУ РЭК. Также Баринова курирует в регионе партпроект «Школа грамотного потребителя».
ИСТОЧНИК KP.RU