На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
В отношении гостеприимного хозяина жилища возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
Полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что в одной из квартир на 1-м проезде улицы Ломоносова в поселке «Шлаковый» собираются любители запрещенных веществ.
Проверив эту информацию, полицейские установили, что наркопритон у себя в квартире организовал 35-летний рязанец.
- Деятельность наркопритона пресекли. Во время осмотра жилища оперативники обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении хозяина квадратных метров возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов…»
ИСТОЧНИК KP.RU