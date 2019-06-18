2019-06-18T13:22:26+03:00
Происшествия

На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон

В отношении гостеприимного хозяина жилища возбудили уголовное дело
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что в одной из квартир на 1-м проезде улицы Ломоносова в поселке «Шлаковый» собираются любители запрещенных веществ.

Проверив эту информацию, полицейские установили, что наркопритон у себя в квартире организовал 35-летний рязанец.

- Деятельность наркопритона пресекли. Во время осмотра жилища оперативники обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении хозяина квадратных метров возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов…»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл