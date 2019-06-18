На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-18T13:22:26+03:00

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Полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что в одной из квартир на 1-м проезде улицы Ломоносова в поселке «Шлаковый» собираются любители запрещенных веществ.

Проверив эту информацию, полицейские установили, что наркопритон у себя в квартире организовал 35-летний рязанец.

- Деятельность наркопритона пресекли. Во время осмотра жилища оперативники обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении хозяина квадратных метров возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов…»

ИСТОЧНИК KP.RU