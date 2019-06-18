Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-18T12:27:47+03:00

В послании медики описали, какой видят медицину через 25 лет и каких научных изобретений ждут

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В день 10-летнего юбилея Совета молодых врачей Рязанской области в музее медицинского университета имени Павлова заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Предполагается, что рязанские медики откроют капсулу с «Письмом в будущее» в год празднования 100-летия университета. Внутри цилиндра — письмо будущим коллегам о том, какой они видят медицину через 25 лет, на что надеются и каких научных изобретений ждут.

СПРАВКА «КП»

Совет молодых врачей Рязанской области создан 17 июня 2009 года для всесторонней поддержки молодых специалистов и повышения престижа специальности. Совет стал первым подобным общественным объединением в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU