Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
В день 10-летнего юбилея Совета молодых врачей Рязанской области в музее медицинского университета имени Павлова заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Предполагается, что рязанские медики откроют капсулу с «Письмом в будущее» в год празднования 100-летия университета. Внутри цилиндра — письмо будущим коллегам о том, какой они видят медицину через 25 лет, на что надеются и каких научных изобретений ждут.
СПРАВКА «КП»
Совет молодых врачей Рязанской области создан 17 июня 2009 года для всесторонней поддержки молодых специалистов и повышения престижа специальности. Совет стал первым подобным общественным объединением в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU