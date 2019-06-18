На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-18T12:29:35+03:00

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В полицию 16 июня обратился оператор мобильной камеры фиксации нарушений скоростного режима на дороге, именуемой в народе «треногой». По его словам, к камере подъехал незнакомец и потребовал убрать ее с трассы. Получив отказ, он достал из своего автомобиля автомат Калашникова и дважды выстрелил в воздух. После столь веского аргумента владелец «треноги» спешно ретировался.

Был введен план «Перехват», в Касимовском районе разыскиваемый Volkswagen остановили, а водителя задержали. Им оказался 28-летний житель Московской области. Пресс-служба регионального УМВД подчеркивает, что «предмет, из которого были произведены выстрелы, заставившие пострадавшего опасаться за свою жизнь, произведен из фабричной копии автомата Калашникова, изготовленной для стрельбы шумовыми патронами».

В отношении любителя быстрой езды, на чем он не раз попадался, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Это либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на это же время.

ИСТОЧНИК KP.RU