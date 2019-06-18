Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-18T10:20:40+03:00

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В колбасе рязанского ООО «Ваш продукт» выявили повышенное содержание сальмонелл – бактерий-возбудителей кишечной инфекции. Предприятие по решению арбитражного суда оштрафовали на 150 тысяч рублей, сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Внеплановая проверка проводилась еще в феврале. Тогда инспекторы отобрали пробы полукопченой колбасы и отдали для проведения испытаний в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, где и констатировали - продукция небезопасна.

При этом в надзорном органе отметили, что производитель исправился:

- Управлением на предприятии проведен усиленный лабораторный контроль выпускаемой в оборот мясной продукции. По результатам испытаний повторных выявлений обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU