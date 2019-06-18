Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Курск» - продюсер Люк Бессон

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-18T10:01:25+03:00

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Кинотеатр «Формула кино» приглашает на премьеру кинокартины «Курск».

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви. Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» (2002) Роберта Мура.

СОЗДАТЕЛИ:

Продюсеры: Люк Бессон, Ариэль Зейтун и Фабрис Дельвиль. Режиссер-постановщик Томас Винтерберг.

Актеры: Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов. В этом фильме свою последнюю роль сыграла Микаэля Нюквиста («Девушка с татуировкои дракона», «Миссия невыполнима: протокол Фантом»)

– Я был тронут храбростью этих мужчин и не меньше был восхищен мужественностью их жен. Я был в ужасе и заинтригован тем моментом выбора, который возник: принять международную помощь или отказаться от нее, чтобы защитить военные секреты. Это тронуло меня до глубины души, – говорит режиссер картины Томас Винтерберг. – Роберт Мур написал книгу о реальных людях, основываясь на фактах. Он встречался с семьями погибших и общался с ними. Мы же взяли историю и персонажей из его книги и перенесли все это в художественный мир. Мы хотели сохранить все основные факты, но не нужно забывать, что «Курск» в первую очередь художественный фильм.

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10 фактов, которые нужно знать о подлодке «Курск»:

– В 1992 году на Северном машиностроительном предприятии в городе Северодвинске была заложена атомная подводная лодка К141 проекта "Антей". Главными конструкторами были Павел Петрович Пустынцев и Игорь Леонидович Баранов;

– Субмарины проекта «Антей» считаются специалистами одними из самых совершенных многоцелевых лодок. Субмарины этого класса вооружены ракетами «Гранит» и торпедами. Они имеют весьма низкую шумность и малозаметны. Это настоящие «убийцы авианосцев», незаметные и смертоносные;

– 6 апреля 1993 года лодке было присвоено наименование «Курск» в честь подвига советского народа на Курской дуге в годы Великой Отечественной Войны;

– Пункт базирования К-141 «Курск» - Видяево;

– Технические характеристики: длина: 154 метра; ширина: 18,2 метра; глубина погружения: 500 метров;

– АПЛ «Курск» обладала способностью ложиться на грунт, а также могла существовать в режиме автономности более 120 дней;

– Самый громкий репортаж о трагедии был сделан журналистом Сергеем Доренко в его «Авторской программе Сергея Доренко» 2 сентября 2000 года;

– В последнее воскресенье июля 2000 года «Курск» участвовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ;

– Приблизительная стоимость субмарины проекта «Антей» - от 20 до 50 млрд. рублей;

– 12 августа 2000 года АПЛ «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море на глубине 108 метров. В результате крушения погибли все 118 членов экипажа. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота.

«Курск» – первый в мире художественный фильм, рассказывающий о трагедии на подводной лодке.

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В Рязани премьера фильма состоится в воскресенье, 23 июня, в кинотеатре «Формула кино» – ТРЦ «Виктория Плаза».

Начало в 18.00.

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На правах рекламы.

Трейлер фильма Курск . Продюсер Люк Бессон..Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой Курск. Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

ИСТОЧНИК KP.RU