2019-06-18T09:42:05+03:00
Недвижимость

В рязанской трехэтажке при капремонте рухнул потолок

Нормальных объяснений не дали ни коммунальщики, ни представитель регионального оператора
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: gtrkoka.ruФото: gtrkoka.ru
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В трехэтажке на улице Строителей в нескольких квартирах обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Как сообщает ГТРК «Ока», произошло это во время капремонта кровли - ветхие конструкции не выдержали веса рабочих.

Журналисты обратились за комментариями в управляющую компанию и областной Фонд капремонта. Ни там, ни там не дали нормальных объяснений.

- В техническом паспорте, согласно всем данным, перекрытия все идут железобетонные. На каком основании там получилось деревянное перекрытие, мы не знаем, - развели руками коммунальщики.

- По указанному адресу заявлений от жителей дома к нам не поступало, поэтому пояснить нам нечего, - отстранился региональный оператор.

Активисты отмечают, что УК, передавая информацию для составления программы капремонта, должна была знать, в каком состоянии находится здание. Чтобы определить ответственных и устранить проблему, там в скором времени должно пройти комиссионное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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