2019-06-18T09:37:17+03:00
Общество

После сообщений в соцсетях рязанский детский сад очистили от борщевика

Заросли ядовитого растения уничтожили работники учреждения
Яков РЫКОВ
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Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rznФото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn
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17 июня борщевик, растущий на территории детского сада №123 и вокруг него, убрали, сообщает администрация города. Кроме того, от ядовитого растения очистили территорию школы №59 на Касимовском шоссе.

«Участки были очищены от борщевика силами технических работников образовательных учреждений», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее очевидцы выложили фотографии зарослей борщевика вокруг детского сада в Горроще, а также на территории дошкольного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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