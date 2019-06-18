После сообщений в соцсетях рязанский детский сад очистили от борщевика

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-18T09:37:17+03:00

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17 июня борщевик, растущий на территории детского сада №123 и вокруг него, убрали, сообщает администрация города. Кроме того, от ядовитого растения очистили территорию школы №59 на Касимовском шоссе.

«Участки были очищены от борщевика силами технических работников образовательных учреждений», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее очевидцы выложили фотографии зарослей борщевика вокруг детского сада в Горроще, а также на территории дошкольного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU