2019-06-18T08:03:11+03:00
Общество

В рязанском детсаду растет ядовитое растение борщевик

Растение уже цветет и скоро даст плоды
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Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rznФото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn
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На территории детского сада №123 на улице Гагарина растет ядовитое растение борщевик. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

«Борщевик уже цветет и скоро даст плоды, вывести потом будет очень тяжело», - говорится в сообщении.

Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn

Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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