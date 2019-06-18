В рязанском детсаду растет ядовитое растение борщевик

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-18T08:03:11+03:00

Растение уже цветет и скоро даст плоды

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На территории детского сада №123 на улице Гагарина растет ядовитое растение борщевик. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

«Борщевик уже цветет и скоро даст плоды, вывести потом будет очень тяжело», - говорится в сообщении.

Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn

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ИСТОЧНИК KP.RU