В рязанском детсаду растет ядовитое растение борщевик
На территории детского сада №123 на улице Гагарина растет ядовитое растение борщевик. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».
«Борщевик уже цветет и скоро даст плоды, вывести потом будет очень тяжело», - говорится в сообщении.
Фото: Павел Серебряков|https://vk.com/overhear_rzn
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ИСТОЧНИК KP.RU