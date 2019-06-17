2019-06-17T17:46:16+03:00
Общество

Под Рязанью уничтожили около двух тысяч обезличенных яиц

Куриные яйца хранились в коробках без специальной маркировки
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Яйца кур-несушек без маркировок нашли в производственном помещении в Шацком районе.Яйца кур-несушек без маркировок нашли в производственном помещении в Шацком районе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Специалисты рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку предприятия, которое в Шацком районе разводит кур-несушек, производит и реализует куриное яйцо, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки инспекторы обнаружили в производственном помещении 1800 яиц в пяти коробках. Однако, ни на таре, ни на яйцах не было маркировки, поэтому установить производителя продукции и ее срок годности было нельзя.

В итоге все обезличенные яйца были уничтожены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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