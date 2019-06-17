Под Рязанью уничтожили около двух тысяч обезличенных яиц
Специалисты рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку предприятия, которое в Шацком районе разводит кур-несушек, производит и реализует куриное яйцо, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проверки инспекторы обнаружили в производственном помещении 1800 яиц в пяти коробках. Однако, ни на таре, ни на яйцах не было маркировки, поэтому установить производителя продукции и ее срок годности было нельзя.
В итоге все обезличенные яйца были уничтожены.
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ИСТОЧНИК KP.RU