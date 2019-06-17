Бывшего депутата Просянникова утвердили председателем рязанского избиркома

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-17T17:53:43+03:00

Он будет отвечать за проведение выборов в облдуму 2020 года

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Алексей Просянников утвержден на должности председателя избирательной комиссии Рязанской области. Все ее члены на заседании 17 июня поддержали кандидатуру бывшего депутата Рязоблдумы от «Единой России» единогласным решением.

Ради нового назначения Просянников неделей ранее покинул региональный парламент, где был председателем комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. В тот же день стало известно о приостановке его членства в партии.

3 июня досрочно прекращены полномочия предыдущего руководителя избиркома Владимира Грачева. После этого его обязанности исполнял заместитель Дмитрий Боков.

Напомним, в 2020 году в Рязанской области состоятся выборы в облдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU