Следователи распутали дело о смертельном избиении в рязанской квартире

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-17T15:13:24+03:00

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24-летний рязанец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти случайного знакомого. Предполагаемый преступник на протяжении всего следствия не признавал вину и, более того, активно мешал восстанавливать картину произошедшего, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Рукоприкладством закончились посиделки со спиртным в квартире на улице Циолковского. 26 мая 2018 года к компании присоединился мужчина, которого никто из присутствовавших до того рокового дня не знал. Под градусом один из мужчин поругался с чужаком и нанес ему такие побои, какие последний пережить не смог.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU