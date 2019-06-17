2019-06-17T14:42:40+03:00
Происшествия

Защита экс-руководителя администрации Рязани обжаловала решение об аресте

Адвокат считает меру пресечения Сергея Карабасова несправедливой
Константин МОГИЛИН
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Басманный суд отправил Сергея Карабасова на два месяца в СИЗО.Басманный суд отправил Сергея Карабасова на два месяца в СИЗО.
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Адвокат Сергея Карабасова подал документы на обжалование решения Басманного районного суда столицы, отправившего экс-чиновника на два месяца в СИЗО.

- Я считаю избранную в отношении моего подзащитного меру пресечения чрезмерной и несправедливой. Ее избрали в силу тяжести вменяемой статьи, но без учета того, что мой клиент ничего противозаконного не совершал, - сказал корреспонденту «Комсомолки» адвокат Эдуард Видакас.

Заседание Мосгорсуда по обжалованию решения об аресте пока не назначено.

Напомним, бывшего и.о. главы администрации областного центра Сергея Карабасова задержали 13 июня по возвращении из Турции. 14 июня Басманный суд Москвы арестовал экс-чиновника до 13 августа. Следствие считает, что Карабасов причастен к мошенничеству с детским городком в рязанском Лесопарке.

Ранее по этому же делу под домашний арест отправился начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев, а подрядчик – директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов взят под стражу.

Ковалев во время допросов пояснил, что акт приемки детской площадки подписывал исключительно по поручению непосредственного начальника - и.о. главы администрации Сергея Карабасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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