2019-06-17T12:31:59+03:00
Общество

«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля

Те, кто не успеет это сделать вовремя, рискуют остаться без налогового вычета
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершающимся сроком перехода на онлайн-кассы. Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ФЗ-54), индивидуальные предприниматели должны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1 июля.

Цифровой провайдер предложил услугу «Онлайн-касса» с оборудованием от российского производителя. Кнопочное устройство с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев и годом обслуживания у оператора фискальных данных имеет ряд преимуществ. Это недорогое, простое и надежное оборудование. Например, его можно использовать в пути по плохим дорогам и на улице при низких температурах. Кнопочная касса имеет прочную крышку, которая не сломается при замене чековой ленты.

– По желанию клиент может дополнить устройство сервисом Wi-Fi или 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома», терминалом для банковских карт и сканером штрих-кодов, – пояснил директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько. – Есть возможность добавлять и редактировать перечень товаров через сервисное программное обеспечение, которое обновляется бесплатно. Предусмотрен сервис интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Компания также предлагает услугу подключения эквайринга за 24 часа к расчетному счету клиента в любом банке.

Онлайн-кассу можно приобрести в рассрочку на год. За индивидуальными предпринимателями, которые работают по ЕНВД или на патенте, сохраняется право на налоговый вычет до 18 000 рублей при условии, что они запустят в работу и зарегистрируют в ФНС контрольно-кассовую технику до 1 июля. Те, кто не успеют это сделать, рискуют подпасть под санкции и остаться без налогового вычета.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участник серьезного ДТП на Северной окружной пьяным вез ребенка
Прокуратура нашла нарушения после видео из рязанской больницы №10
Рязанца облили бензином и подожгли – медики борются за его жизнь
В Рязани установят три площадки – спортивно-игровые и детскую
Каменщик «Зеленого сада» Сергей Чухонин – один из лучших по профессии в Рязанской области
После ДТП на рязанской дороге Nissan Qashqai встал вертикально
В Рязанской области два человека погибли на пожарах и два в водоемах
На ярмарках выходного дня рязанцы скупили 5 тонн садовой земляники
В хозяйствах Рязанской области собрали уже больше 100 тонн садовой земляники
Режиссер Юрий Быков отойдет от политики в своих фильмах
Из-за пестицидов на полях в Пронском районе продолжают гибнуть пчелы
Огромная пробка образовалась на Северной окружной дороге из-за ДТП
В понедельник из-за ветра в Рязанской области возможно падение деревьев
Рязанцам предложили придумать название новому спорткомплексу
Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами
Из-за короткого замыкания в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»
Рязанские предприниматели отозвали жалобы на мусорного оператора
Рязанец продал бензопилу знакомому и тут же обвинил его в краже инструмента
Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников
В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар
В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет
В Рязанской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека
По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше
Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут