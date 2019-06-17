2019-06-17T12:00:53+03:00
Недвижимость

Каменщик «Зеленого сада» Сергей Чухонин – один из лучших по профессии в Рязанской области

Претенденты на почетное звание сдали теоретический экзамен и показали практические навыки
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За звание «Лучшего каменщика» боролись самые квалифицированные специалисты строительной отрасли региона.За звание «Лучшего каменщика» боролись самые квалифицированные специалисты строительной отрасли региона.
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В пятницу, 14 июня, в Рязани прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик». По итогам проверки теоретических знаний и практических навыков почетное третье место занял Сергей Николаевич Чухонин, представивший на конкурсе команду ГК «Зеленый сад».

По словам, и. о. заместителя председателя правительства Рязанской области, министра труда и социальной защиты населения Валерия Емеца, открывшего мероприятие, конкурс очень важен для развития рынка труда и направлен на повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессиональных знаний и методов работы.

Победителю и призерам конкурса были вручены дипломы, предусмотрены и денежные поощрения. Федеральный этап конкурса пройдет с 10 по 12 июля 2019 года в Белгородской области.

Практический экзамен - обязательная составляющая конкурса.

Практический экзамен - обязательная составляющая конкурса.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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