В Рязанской области два человека погибли на пожарах и два в водоемах

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-17T10:57:45+03:00

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10-16 июня в Рязанской области два человека погибли на пожарах и два на водоемах. Такую статистику публикует пресс-служба регионального управления МЧС.

Как пояснили «Комсомолке» в ведомстве, в ночь на 15 июня в селе Пикчеряево Сасовского района погибла женщина, а не мужчина, как сообщалось ранее. Ее возраст не уточняется. Пожар в Ряжске, произошедший ранним утром того же дня унес жизнь еще одной женщины. Из Борковского карьера в Рязани и Новомичуринского водохранилища 12 и 15 июня соответственно спасатели извлекли тела двух мужчин.

Всего зарегистрировано 127 пожаров. 65 раз огнеборцам пришлось тушить загоревшуюся траву и мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU