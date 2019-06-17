2019-06-17T10:55:16+03:00
Общество

На ярмарках выходного дня рязанцы скупили 5 тонн садовой земляники

Яблоки пока не в почете
Мария БЛИНОВА
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В минувшую субботу, 15 июня, на ярмарках выходного дня в Рязани работали почти две сотни сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия продали почти 8,5 тонн. Кроме этого жители облцентра купили 300 кг карпа, 14,5 тонн молочки, 6,5 тонн хлебобулочных изделий и 300 кг меда и продуктов из него.

Из фруктов и ягод рязанцы предпочли клубнику: яблок купили всего 350 кг, зато садовой земляники – 5,3 тонны. В хозяйствах региона тем временем продолжается сбор этих ягод.

Напомним, что ярмарки выходного дня проходят каждую субботу на четырех площадках Рязани: на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской), у КДЦ «Октябрь» (ул. Новоселов) и возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская).

Производителей, желающих привезти свою продукцию, просят обращаться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефонам (4912) 21-08-90 и 21-00-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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