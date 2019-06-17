2019-06-17T09:34:09+03:00
Общество

В хозяйствах Рязанской области собрали уже больше 100 тонн садовой земляники

Мария БЛИНОВА
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В сельхозпредприятиях региона эта ягода растет почти на 37 гектарах.В сельхозпредприятиях региона эта ягода растет почти на 37 гектарах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В хозяйствах Рязанской области началась уборка садовой земляники. Ее выращивают в двух районах: в Рязанском это ООО «Авангард», в Старожиловском ИП Айюбова С.А., сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на пятницу, 14 июня, на обоих сельхозпредприятиях собрали 115 тонн этой ягоды: по 85 и 30 тонн соответственно.

Всего же этим летом урожай садовой земляники соберут с 36,5 га. Еще на 9 гектарах зреет малина, на 59 гектарах – поспевает смородина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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