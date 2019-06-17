Юрий Быков: Хочу сделать паузу в противопоставлении себя системе

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-17T09:22:10+03:00

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Режиссер Юрий Быков заявил, что «хочет сделать паузу в противопоставлении себя системе». Такие слова прозвучали из уст уроженца Новомичуринска на фестивале «Кинотавр», где он представил свой новый фильм «Сторож».

- Я устал. Политика в моей деятельности меня окончательно измучила: все мои прежние соприкосновения с этой темой, все ошибки, все недочеты… Возможно, художник не должен себе такое позволять, но у меня мама, годы жизни впереди, и я бы не хотел раньше времени сгореть, - сказал автор таких остросоциальных картин как «Майор», «Дурак» и «Завод».

Быков отметил, что при создании упомянутых произведений топливом служила ненависть к окружающей действительности, но на таком топливе «уже невозможно двигаться дальше».

- Наверное, нужно попробовать себя в чем-то более художественном, - заключил Быков, имея ввиду, в том числе, и свое последнее детище.

Напомним, «Сторож» снимали в рязанском санатории «Сосновый бор». Об этом месте оператор Владимир Ушаков сказал несколько лестных слов:

- В России сложно найти такой объект, который не испорчен ремонтом 2000-х и при этом не разрушен вандалами. Я очень благодарен этому месту, потому что снимать там было одно удовольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU