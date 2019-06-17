Юрий Быков: Хочу сделать паузу в противопоставлении себя системе
Режиссер Юрий Быков заявил, что «хочет сделать паузу в противопоставлении себя системе». Такие слова прозвучали из уст уроженца Новомичуринска на фестивале «Кинотавр», где он представил свой новый фильм «Сторож».
- Я устал. Политика в моей деятельности меня окончательно измучила: все мои прежние соприкосновения с этой темой, все ошибки, все недочеты… Возможно, художник не должен себе такое позволять, но у меня мама, годы жизни впереди, и я бы не хотел раньше времени сгореть, - сказал автор таких остросоциальных картин как «Майор», «Дурак» и «Завод».
Быков отметил, что при создании упомянутых произведений топливом служила ненависть к окружающей действительности, но на таком топливе «уже невозможно двигаться дальше».
- Наверное, нужно попробовать себя в чем-то более художественном, - заключил Быков, имея ввиду, в том числе, и свое последнее детище.
Напомним, «Сторож» снимали в рязанском санатории «Сосновый бор». Об этом месте оператор Владимир Ушаков сказал несколько лестных слов:
- В России сложно найти такой объект, который не испорчен ремонтом 2000-х и при этом не разрушен вандалами. Я очень благодарен этому месту, потому что снимать там было одно удовольствие.
ИСТОЧНИК KP.RU