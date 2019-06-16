Рязанцам предложили придумать название новому спорткомплексу

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-16T15:15:48+03:00

В клепиковском ФОКе будут бассейн, тренажерные залы и многое другое. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Рязанской области объявили о начале конкурса на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, игровым и тренажерным залами, залом бокса. В настоящее время спортивный комплекс строится в городе Спас-Клепики на улице Московской.

«Самое интересное и наиболее подходящее название станет носить наш новый спортивный объект. Победителю конкурса будет вручен памятный приз», - говорится в сообщении районных властей.

Как рассказала «Комсомолке» начальник сектора молодежной политики и спорта администрации Клепиковского района Елена Политова, в качестве приза подготовлена сувенирная продукция к 400-летию Спас-Клепиков.

— Люди уже присылают свои варианты, пишут, звонят, это очень приятно, — отметила Елена Политова.

Для участия в конкурсе нужно не позднее 27 июня отправить на электронный адрес politova72@mail.ru заполненную анкету участника конкурса (ФИО, возраст, адрес, вариант названия). Контактное лицо – Политова Елена, тел: 8 (49142) 26-3-31. Связь между участниками и оргкомитетом поддерживается по электронной почте и является обязательным условием участия.

Решение о победителе конкурса принимается Оргкомитетом не позднее 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU