Рязанцам предложили придумать название новому спорткомплексу
В Рязанской области объявили о начале конкурса на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, игровым и тренажерным залами, залом бокса. В настоящее время спортивный комплекс строится в городе Спас-Клепики на улице Московской.
«Самое интересное и наиболее подходящее название станет носить наш новый спортивный объект. Победителю конкурса будет вручен памятный приз», - говорится в сообщении районных властей.
Как рассказала «Комсомолке» начальник сектора молодежной политики и спорта администрации Клепиковского района Елена Политова, в качестве приза подготовлена сувенирная продукция к 400-летию Спас-Клепиков.
— Люди уже присылают свои варианты, пишут, звонят, это очень приятно, — отметила Елена Политова.
Для участия в конкурсе нужно не позднее 27 июня отправить на электронный адрес politova72@mail.ru заполненную анкету участника конкурса (ФИО, возраст, адрес, вариант названия). Контактное лицо – Политова Елена, тел: 8 (49142) 26-3-31. Связь между участниками и оргкомитетом поддерживается по электронной почте и является обязательным условием участия.
Решение о победителе конкурса принимается Оргкомитетом не позднее 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU