Из-за короткого замыкания в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»
Утром 16 июня в главное управление МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении в торгово-развлекательном центре «Премьер». Из ТРЦ срочно эвакуировали работников и посетителей.
Вскоре выяснилось, что ничего серьезного не произошло – короткое замыкание без возгорания.
К настоящему времени последствия ликвидированы, никто из людей не пострадал.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В самом центре Рязани загорелось деревянное здание.
Именно здесь хотят построить офисный центр (подробнее).
Ночью на пожаре в Сасовском районе погиб человек и сгорели три строения
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU