Из-за короткого замыкания в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-16T11:52:11+03:00

По данным МЧС, никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром 16 июня в главное управление МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении в торгово-развлекательном центре «Премьер». Из ТРЦ срочно эвакуировали работников и посетителей.

Вскоре выяснилось, что ничего серьезного не произошло – короткое замыкание без возгорания.

К настоящему времени последствия ликвидированы, никто из людей не пострадал.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В самом центре Рязани загорелось деревянное здание.

Именно здесь хотят построить офисный центр (подробнее).

Ночью на пожаре в Сасовском районе погиб человек и сгорели три строения

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU