В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар

15 Июнь 23:42 2019-06-15T23:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 15 июня, примерно в 22.30 в Рязани на пересечении улицы Ленина с улицей Праволыбедской (Николодворянской) произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и кроссовер Mercedes. От удара вторая иномарка вылетела на тротуар, сбив при этом знак пешеходного перехода.

В аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок. От очевидцев событий известно также, что один из участников ДТП повздорил с врачами скорой помощи. Последним даже пришлось обратиться к сотрудникам ППС.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU