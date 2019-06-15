2019-06-15T23:51:23+03:00
Происшествия

В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар

Среди пострадавших ребенок
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В субботу, 15 июня, примерно в 22.30 в Рязани на пересечении улицы Ленина с улицей Праволыбедской (Николодворянской) произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и кроссовер Mercedes. От удара вторая иномарка вылетела на тротуар, сбив при этом знак пешеходного перехода.

В аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок. От очевидцев событий известно также, что один из участников ДТП повздорил с врачами скорой помощи. Последним даже пришлось обратиться к сотрудникам ППС.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет
В Рязанской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека
По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше
Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут
В центре Рязани загорелось деревянное здание – именно здесь хотят построить офисный центр
В Рязани мусор будут собирать в полуподземные контейнеры
Ночью на пожаре в рязанском селе погиб человек и сгорели три строения
Попав в артерию, молодого рязанца убили одним ударом
В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину
ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном
Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное
Рязанские врачи и медсестры готовы к профессиональному празднику
На рязанской дороге водитель «Газели» уснул за рулем – машина оказалась на встречке
Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли
Михайловский район останется без газа почти на неделю
С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани
Рязанскую теплосеть оштрафовали почти на 200 тысяч рублей
Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы
В Захаровском районе на шесть дней отключат газ
«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани
Прокуратура помогла получить задержанную заплату 60 рязанцам
В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами
Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками из Рязани