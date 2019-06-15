В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар
Среди пострадавших ребенок
Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:
В субботу, 15 июня, примерно в 22.30 в Рязани на пересечении улицы Ленина с улицей Праволыбедской (Николодворянской) произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и кроссовер Mercedes. От удара вторая иномарка вылетела на тротуар, сбив при этом знак пешеходного перехода.
В аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок. От очевидцев событий известно также, что один из участников ДТП повздорил с врачами скорой помощи. Последним даже пришлось обратиться к сотрудникам ППС.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»