2019-06-15T18:10:07+03:00
Происшествия

В Рязанской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека

Он получил реальный срок
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Фото: Пресс-служба регионального управления МЧС.Фото: Пресс-служба регионального управления МЧС.
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Прокурор Пронского района поддержал гособвинение в отношении водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария случилась в январе прошлого года в Пронском районе – автомобили столкнулись около полвторого ночи на 238 км трассы «Каспий».

28-летний житель Московской области на ГАЗ-66 начал тормозить на скользкой дороге – в результате грузовик занесло, и он вылетел на встречку. Здесь, по свое полосе и соблюдая ПДД, ехало такси – за рулем Hyundai Solaris был 42-летний мужчина. При столкновении погиб и он, и двое пассажиров 31 и 40 лет.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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