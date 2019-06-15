По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше
Фонари проработают до 11 вечера
Фото: Пресс-служба администрации Рязани
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15 июня и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений объехала ряд дворов Железнодорожного района, сообщает пресс-служба мэрии.
В числе прочих представители горадминистрации посмотрели, как выполнен проект местных инициатив «Новопавловская Роща. Я здесь живу». Здесь благоустроили зеленую зону, сделали дорожки, водоем, спортивную и детскую площадки установили освещение.
По просьбе жильцов соседних со спортплощадкой многоэтажек, освещение на ней решили отключать в 23.00, поскольку яркий свет мешает засыпающим в это время жильцам.
ИСТОЧНИК KP.RU