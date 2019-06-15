По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-15T17:24:06+03:00

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15 июня и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений объехала ряд дворов Железнодорожного района, сообщает пресс-служба мэрии.

В числе прочих представители горадминистрации посмотрели, как выполнен проект местных инициатив «Новопавловская Роща. Я здесь живу». Здесь благоустроили зеленую зону, сделали дорожки, водоем, спортивную и детскую площадки установили освещение.

По просьбе жильцов соседних со спортплощадкой многоэтажек, освещение на ней решили отключать в 23.00, поскольку яркий свет мешает засыпающим в это время жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU