2019-06-15T17:24:06+03:00
Общество

По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше

Фонари проработают до 11 вечера
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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15 июня и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений объехала ряд дворов Железнодорожного района, сообщает пресс-служба мэрии.

В числе прочих представители горадминистрации посмотрели, как выполнен проект местных инициатив «Новопавловская Роща. Я здесь живу». Здесь благоустроили зеленую зону, сделали дорожки, водоем, спортивную и детскую площадки установили освещение.

По просьбе жильцов соседних со спортплощадкой многоэтажек, освещение на ней решили отключать в 23.00, поскольку яркий свет мешает засыпающим в это время жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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