Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-15T15:09:46+03:00

Без отключений, хоть и позже, все равно не обойдется Фото: Олег ЗОЛОТО

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Днем в пятницу, 14 июня, «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» распространило по СМИ региона информацию о том, что на будущей неделе газ отключат сразу в двух районах – Захаровском и Михайловском. Без голубого топлива потребители обоих районов должны были остаться аж на 6 дней – с 17 по 22 июня.

Однако позже газовщики передумали: подачу топлива отключать не будут, поскольку подрядная организация к запланированным ремонтным работам оказалась не готова.

В итоге отключение перенесли на более позднее время, сообщить о котором обещают дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU