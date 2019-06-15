Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут
Подрядчик к ремонту сетей оказался не готов
Без отключений, хоть и позже, все равно не обойдетсяФото: Олег ЗОЛОТО
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Днем в пятницу, 14 июня, «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» распространило по СМИ региона информацию о том, что на будущей неделе газ отключат сразу в двух районах – Захаровском и Михайловском. Без голубого топлива потребители обоих районов должны были остаться аж на 6 дней – с 17 по 22 июня.
Однако позже газовщики передумали: подачу топлива отключать не будут, поскольку подрядная организация к запланированным ремонтным работам оказалась не готова.
В итоге отключение перенесли на более позднее время, сообщить о котором обещают дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU