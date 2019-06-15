Ночью на пожаре в рязанском селе погиб человек и сгорели три строения
75-летнего мужчину спасти не удалось
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15 июня в 1 час 43 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Пичкеряево Сасовского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Огонь охватил три строения: деревянный дом, баню и надворную постройку из теса. На место выехали два пожарных расчета, это шестеро сотрудников Государственной противопожарной службы.
Однако спасти строения не удалось – все три огонь уничтожил полностью. Как сообщали «КП»-Рязань» в пресс-службе регионального управления МЧС, на пожаре погиб человек – мужчина 1943 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU