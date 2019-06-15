2019-06-15T11:16:26+03:00
Происшествия

Попав в артерию, молодого рязанца убили одним ударом

Судить будут по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Утром 20 февраля в облцентре, в многоэтажке на улице Нахимова, гуляла компания. В гостях оказалась и 26-летняя женщина со своим 27-летним сожителем. Молодые люди поссорились, девушка схватила кухонный нож и ударила парня в ногу. Попала она в артерию, так что даже прибывшие на место медики спасти его уже не могли – мужчина скончался.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину
ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном
Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное
Рязанские врачи и медсестры готовы к профессиональному празднику
На рязанской дороге водитель «Газели» уснул за рулем – машина оказалась на встречке
Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли
Михайловский район останется без газа почти на неделю
С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани
Рязанскую теплосеть оштрафовали почти на 200 тысяч рублей
Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы
В Захаровском районе на шесть дней отключат газ
«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани
Прокуратура помогла получить задержанную заплату 60 рязанцам
В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами
Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками из Рязани