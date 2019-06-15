Попав в артерию, молодого рязанца убили одним ударом

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-15T11:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Утром 20 февраля в облцентре, в многоэтажке на улице Нахимова, гуляла компания. В гостях оказалась и 26-летняя женщина со своим 27-летним сожителем. Молодые люди поссорились, девушка схватила кухонный нож и ударила парня в ногу. Попала она в артерию, так что даже прибывшие на место медики спасти его уже не могли – мужчина скончался.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU