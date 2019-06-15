В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-15T10:03:49+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Николай Розов 1979 года рождения.

39-летний мужчина исчез еще 5 июня и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170-180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с залысиной.

Был одет в майку, джинсы или черные спортивные штаны, синюю кепку.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Николая Николаевича, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU