В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину
Николай Розов исчез 5 июня
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Николай Розов 1979 года рождения.
39-летний мужчина исчез еще 5 июня и с тех пор его местонахождение не известно.
Приметы: рост 170-180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с залысиной.
Был одет в майку, джинсы или черные спортивные штаны, синюю кепку.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Николая Николаевича, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU