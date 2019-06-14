Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное

14 Июнь 21:19 2019-06-14T21:21:35+03:00

Правоохранительные органы будут проверять информацию, которая распространялась о чиновнике в интернете

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Бывший глава города Рыбное Михаил Панфилов, который 10 дней назад ушел в отставку «по семейным обстоятельствам», стал объектом проверки районной прокуратуры. Согласно сообщениям из районного центра, материалы на экс-чиновника оказались переданы в Следственный комитет.

В интернете уже тиражировалась информация о том, что Михаил Панфилов якобы переоформил муниципальную квартиру на улице Большой площадью 83 кв. м в свою собственность. Именно эту информацию и решила проверить прокуратура, считают рыбновские интернет-журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU