Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное
Правоохранительные органы будут проверять информацию, которая распространялась о чиновнике в интернете
Улица Большая – главная магистраль, проходящая через всю новую часть районного центраФото: Владимир ФРОЛОВ
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Бывший глава города Рыбное Михаил Панфилов, который 10 дней назад ушел в отставку «по семейным обстоятельствам», стал объектом проверки районной прокуратуры. Согласно сообщениям из районного центра, материалы на экс-чиновника оказались переданы в Следственный комитет.
В интернете уже тиражировалась информация о том, что Михаил Панфилов якобы переоформил муниципальную квартиру на улице Большой площадью 83 кв. м в свою собственность. Именно эту информацию и решила проверить прокуратура, считают рыбновские интернет-журналисты.
ИСТОЧНИК KP.RU