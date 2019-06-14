На рязанской дороге водитель «Газели» уснул за рулем – машина оказалась на встречке

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-14T18:29:53+03:00

А там в это время была иномарка

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В пятницу, 14 июня, в Пронске произошло ДТП – столкнулись «Газель» и легковушка, сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла в райцентре около двух часов дня. На спуске улицы Инвалидной «Газель» выехала на встречку, по которой в это время двигалась Toyota – автомобили столкнулись. После этого «Газель» еще и улетела в кювет.

К счастью, все участники ДТП живы и обошлись без травм. Но автомобили получили повреждения.

– Я возвращался из командировки, устал и заснул за рулем, – рассказал водитель «Газели».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU