Михайловский район останется без газа почти на неделю

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-14T17:02:15+03:00

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«ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщил, что на следующей неделе из-за ремонта на газопроводе в Михайловском районе отключат газ.

Голубого топлива не будет с 8 утра понедельника, 17 июня, до вечера субботы, 22 числа.

В общей сложности подачу газа прекратят в населенных пунктах: г. Михайлов, с. Аннино, д. Арсеньево, с. Березово, д. Волосовка, с. Голдино, с. Грязное, с. Ижеславль, д. Киндяково, пос. Коровинского спиртзавода, д. Красное, с. Красное, с. Малинки, д. Павелково, п. Первомайский, с. Печерники, с. Печерниковские Выселки, пос.отделения «Возрождение», пос.центрального отделения совхоза «Мишино», пос.центрального отделения совхоза им. Ильича, с. Помозово, д. Поярково, с. Пушкари, с. Рачатники, с. Покровское-1, д. Слободка, с. Стрелецкие Выселки, с. Фирюлевка, с. Щетиновка, пос.10-й год Октября, д. Бекленевка, с. Виленки, п. Горенка, п. Ждановка, д. Завидовка, п. Змеинка, д. Каморино, с. Лобановские Выселки, с. Маково, п. Некрасово, с. Новопанское, пос.центрального отделения совхоза «Фрунзенский», р.п. Октябрьский, д. Степановка, с. Степановка, с. Стубле, п. Тереховое, п. Трепольский, п. Электрик.

Телефоны для справок 8 (49130) 2-26-57 и 2-72-53.

Напомним, что на те же шесть дней без газа останется и Захаровский район.

ИСТОЧНИК KP.RU