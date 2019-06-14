С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-14T16:39:20+03:00

ГВС не будет почти две недели

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В понедельник, 17 июня, горячую воду прекратят подавать в дома еще по семи улицам Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 17 по 28 июня ГВС не будет по адресам:

- ул. Есенина, д. 108, д. 110 и д. 112;

- ул. Маяковского, д. 22;

- Михайловское шоссе, д. 69 корп. 1, д. 69 корп. 2, д. 69 корп. 3, д. 73 корп. 1 и д. 73 корп. 2;

- ул. Полевая, д. 3 и д. 4;

- ул. Яхонтова, д. 15, д. 3 (д/сад №141).

С 17 по 26 июня по адресам:

- ул. Красная, д. 26 и д. 28;

- ул. Старореченская, д. 15 корп. 1.

Полный график отключений, режим которых известен на этот момент, здесь.

Напомним, УФАС тем временем выписала РМПТС штраф на кругленькую сумму. Причина – отключение горячей воды на длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU