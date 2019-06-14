С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани
В понедельник, 17 июня, горячую воду прекратят подавать в дома еще по семи улицам Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 17 по 28 июня ГВС не будет по адресам:
- ул. Есенина, д. 108, д. 110 и д. 112;
- ул. Маяковского, д. 22;
- Михайловское шоссе, д. 69 корп. 1, д. 69 корп. 2, д. 69 корп. 3, д. 73 корп. 1 и д. 73 корп. 2;
- ул. Полевая, д. 3 и д. 4;
- ул. Яхонтова, д. 15, д. 3 (д/сад №141).
С 17 по 26 июня по адресам:
- ул. Красная, д. 26 и д. 28;
- ул. Старореченская, д. 15 корп. 1.
Полный график отключений, режим которых известен на этот момент, здесь.
Напомним, УФАС тем временем выписала РМПТС штраф на кругленькую сумму. Причина – отключение горячей воды на длительный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU