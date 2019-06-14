2019-06-14T16:40:21+03:00
Недвижимость

Рязанскую теплосеть оштрафовали почти на 200 тысяч рублей

УФАС вынесла решение по административному делу
Мария БЛИНОВА
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В Рязанском Управлении Антимонопольной службы рассмотрели административное дело в отношении МУП «РМПТС» по статье «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».

В марте комиссия регионального УФАС России признала, что муниципальная теплосеть нарушила закон «О защите конкуренции» – горячую воду потребителям отключила более чем на 14 дней.

Теперь же по этому нарушению рассмотрели административное дело. В итоге «РМПТС» признали виновным в правонарушении и назначили штраф – почти 189 тысяч рублей.

Горадминистрация тем временем сообщила, что с понедельника, 17 июня, горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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